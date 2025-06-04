Совершенно новый Toyota RAV4 уже представлен, на очереди его премиум-версия — Toyota Harrier. Новый кроссовер выйдет в 2027 году, и он получит совершенно новый мотор

Кроссовер Toyota Harrier готовится к полному обновлению в 2027 году. Как сообщает японский ресурс BestCarWeb, автомобиль получит совершенно новый дизайн в стиле купе и совершенно новую гибридную систему на базе 1,5-литрового турбомотора.
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