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Царьград

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В пяти районах Гомельской области запретили посещать леса

В пяти районах Гомельской области запретили посещать леса

В Гомельской области закрыты для посещения леса в Гомельском, Добрушском, Ельском, Кормянском и Чечерском районах, тогда как в Борисовском, Крупском и Смолевичском районах Минской области доступ остается свободным.

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