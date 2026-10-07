Москва в центре Омска. С сегодняшнего дня на Любинском проспекте работает туристический павильон, где можно узнать о маршрутах по столице, куда там сходить с детьми или без и где вкусно поесть.
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