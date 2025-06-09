В Екатеринбурге начался сезон тополиного пуха

Екатеринбург накрыл тополиный пух – пушинки с семенами уже летают по всему городу. Особенно тяжело приходится аллергикам: в Свердловской области сейчас цветут подорожник и злаки, тополиный пух сам по себе аллергию вызывать не должен, но он переносит пыльцу растений-аллергенов.
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