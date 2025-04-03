🔥 В Крыму спасли двух человек на пожаре В селе Геройское Сакского района произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания площадью 20 квадратных метров.
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🔥 В Крыму спасли двух человек на пожаре В селе Геройское Сакского района произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания площадью 20 квадратных метров.