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Акции SpaceX подешевели вдвое

Акции SpaceX подешевели вдвое

После рекордного IPO акции космической компании Илона Маска SpaceX, выведенные на биржу с ценой в 135 долларов за штуку, на пике дорожали до 225 долларов, но затем стали дешеветь, упав к текущему моменту более чем вдвое, до менее чем 111 долларов.

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