Клиенты Wildberries требуют пересмотра правил отмены заказов Пользователи Wildberries продолжают испытывать задержки с доставкой заказов, несмотря на обещания компании RWB о реорганизации логистики.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Клиенты Wildberries требуют пересмотра правил отмены заказов Пользователи Wildberries продолжают испытывать задержки с доставкой заказов, несмотря на обещания компании RWB о реорганизации логистики.
Свежие комментарии