БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS РУССКИЕ С ТРЕВОГОЙ ЖДУТ 17 ИЮЛЯ. ДЕНЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЁН 17 июля в околополитических кругах всё чаще стали называть особенной датой, "часом X", днём переформатирования страны.
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