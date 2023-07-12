Позитив для оптимистов

3 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Возможно. У определённой части русского народа...той, что особо подвержены медийной обработке мозгов. В Солидаре и Ар...Пригожина вернули...
  • Вера смелых
    Какое отношение к теме имеют эти "разоблачения" Клинцевича? Если Соловьёв любитель копаться в чьем-то белье, то не вс...Пригожина вернули...
  • Виталий Кирпиченко
    Украине бы свою голову иметь. а не быть куклой в руках Сэма.Дуглас Макгрегор:...

17 июля в околополитических кругах всё чаще стали называть особенной датой, "часом X", днём переформатирования страны.

17 июля в околополитических кругах всё чаще стали называть особенной датой, "часом X", днём переформатирования страны.

БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS РУССКИЕ С ТРЕВОГОЙ ЖДУТ 17 ИЮЛЯ. ДЕНЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЁН 17 июля в околополитических кругах всё чаще стали называть особенной датой, "часом X", днём переформатирования страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх