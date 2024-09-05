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Медиавойна Трампа и Харрис: кого выбирают знаменитости

Медиавойна Трампа и Харрис: кого выбирают знаменитости

REUTERS/Umit Bektas/Elizabeth Frantz В настоящую медиавойну превратилось противостояние двух кандидатов на пост президента США – республиканца Дональда Трампа и представительницы Демократической партии Камалы Харрис.

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