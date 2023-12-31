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Чего ждать от января: новые законы, правила и выплаты

Чего ждать от января: новые законы, правила и выплаты

В январе в Российской Федерации вступает в силу ряд новых законов и правил, в том числе, касающихся увеличения пенсий, изменения призывного возраста, а также расширения социальных льгот и введения новых налоговых вычетов.

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