Раскрыт помогший выжить производителю дрона «Упырь» фактор

Зоя Плужникова

А почему вся воровская, проститутская, фашистская шобла знает, кто и где производит эти дроны? Кто указал на место и машину, время, цель поездки? Даже в самой глубинке России сидят под каждым кустом суки-разведчики, караульщики! Где доблестные ФСБшники? Только трепливым СМИ дают возможность писать и говорить обо всем, что дает прибавку к зарплате не взирая на последствия!!🤑