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Раскрыт помогший выжить производителю дрона «Упырь» фактор

Раскрыт помогший выжить производителю дрона «Упырь» фактор

Гендиректор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук не успел сесть в свой подорванный автомобиль.

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Комментарии
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Зоя Плужникова
А почему вся воровская, проститутская, фашистская шобла знает, кто и где производит эти дроны? Кто указал на место и машину, время, цель  поездки? Даже в самой глубинке России сидят под каждым кустом суки-разведчики, караульщики! Где доблестные ФСБшники? Только трепливым СМИ дают возможность писать и говорить обо всем, что дает прибавку к зарплате не взирая на последствия!!🤑
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1 м.
ЗП
Зоя Плужникова
Таких, как Ткачук,  народу надо показывать только когда они в парадной форме получают награды из рук Верховного в Кремле. Похоже, что дедушка Сталин был вообще во всем прав!!
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1 м.