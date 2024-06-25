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Схрон с оружием и взрывчаткой нашли в нерчинской квартире (18+)

Схрон с оружием и взрывчаткой нашли в нерчинской квартире (18+)

Тайник с взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, оружием и боеприпасами нашли во время оперативных мероприятий  Нерчинске сотрудники госбезопасности, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

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