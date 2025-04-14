На острове Джерси в Британии расплодились огромные шершни-убийцы

Стандартное гнездо Vespa velutina может содержать от двух до трех тысяч особей.На острове Джерси, который является частью коронных владений Великобритании в проливе Ла-Манш, наблюдается стремительный рост популяции азиатских шершней вида Vespa velutina.
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