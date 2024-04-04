Угроза для Байдена: как в Демпартии США усиливают предвыборную борьбу с Робертом Кеннеди — младшим

Демпартия США усиливает информационные атаки и нападки на Роберта Кеннеди — младшего, которого демократы считают серьёзной угрозой Джо Байдену на предстоящих президентских выборах, считают в штабе независимого кандидата.
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