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Угроза для Байдена: как в Демпартии США усиливают предвыборную борьбу с Робертом Кеннеди — младшим

Угроза для Байдена: как в Демпартии США усиливают предвыборную борьбу с Робертом Кеннеди — младшим

Демпартия США усиливает информационные атаки и нападки на Роберта Кеннеди — младшего, которого демократы считают серьёзной угрозой Джо Байдену на предстоящих президентских выборах, считают в штабе независимого кандидата.

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