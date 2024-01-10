Десант атаковал натовскую бронетехнику и сорвал ротацию врага под Артёмовском (ВИДЕО)

Десант атаковал натовскую бронетехнику и сорвал ротацию врага под Артёмовском. Наши бойцы засекли в тепловизор бронегруппу ВСУ на натовских БМП, ехавших в сторону линии боевого соприкосновения и подвозивших туда личный состав для ротации на передовых позициях.
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