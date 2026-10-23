«Будь более честным, что ли». Алексей Попов обвинил Рассела в двуличииLAT Images / MercedesРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Джордж Рассел сам виноват в неоднозначном отношении к себе со стороны руководителя Mercedes Тото Вольфа и болельщиков.