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Григорий Панин: «Больше не сыграю в рекламных коньках. Целью был не мой заработок, а помощь детям с непростыми заболеваниями»

«В этом сезоне я больше не сыграю в рекламных коньках. После вызванного резонанса вокруг истории с моими брендированными коньками, мне сообщили в КХЛ, что больше я не смогу выйти на лёд с нанесением моих друзей из FIT SERVICE.

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