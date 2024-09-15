Григорий Панин: «Больше не сыграю в рекламных коньках. Целью был не мой заработок, а помощь детям с непростыми заболеваниями»

«В этом сезоне я больше не сыграю в рекламных коньках. После вызванного резонанса вокруг истории с моими брендированными коньками, мне сообщили в КХЛ, что больше я не смогу выйти на лёд с нанесением моих друзей из FIT SERVICE.
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