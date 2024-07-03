Астрофотограф запечатлел транзит МКС на фоне Солнца

Транзит МКС на фоне солнечного диска / © Miguel Claro Кларо использовал телескоп со специальными светофильтрами и высокоростную камеру Apollo-M Max, которая делает съемку со скоростью 116 фотографий в секунду.
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