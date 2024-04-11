В Карпинске простились с двумя братьями, погибшими на СВО

Фото: страница главы Карпинска Андрея Клопова в ВКДвух братьев, Романа Смирнова и Сергея Яковенко, которые отдали свои жизни при исполнении боевого долга на СВО, проводили на последний путь в их родном городе.
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