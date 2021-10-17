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Судья «Співають всі» Могилевская с роскошным букетом роз показала, как и с кем проводит вечера: "Вот это кайф"

Судья «Співають всі» Могилевская с роскошным букетом роз показала, как и с кем проводит вечера: "Вот это кайф"

Известная певица и главная судья популярного вокального шоу "Співають всі" Наталья Могилевская честно показала, как обычно проводит время с коллегами после съемок или концертов в конце дня.

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