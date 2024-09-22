К неудаче Леклера в квалификации привела неполадка в работе термочехла (it.motorsport)

Леклер плохо проехал последний круг в квалификации из-за технических проблем. Пилот «Феррари» в итоге не смог показать времени в третьем сегменте квалификации и начнет предстоящий Гран-при Сингапура с 9-й позиции.
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