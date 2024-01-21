Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии. Это одно из последствий войны в Украине

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Андрей Козенко, Айсымбат Токоева Должность, Би-би-си В 2023 году около четверти от всех сезонных рабочих, занятых на уборке урожая в Великобритании, приехали из стран Центральной Азии.
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