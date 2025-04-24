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Крымская газета

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В Крыму пройдет сельскохозяйственная выставка

В Крыму пройдет сельскохозяйственная выставка

5–16 мая 2025 года в Симферополе пройдет сельскохозяйственная выставка-форум «День поля – 2025», в рамках которой посетители смогут ознакомиться с современными технологиями, обменяться опытом и укрепить деловые контакты.

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