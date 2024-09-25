Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    " 132 мигранта заключили контракт о прохождении военной службы с МО РФ, а 105 человек призваны на военную службу."   ...Более 100 мигрант...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ишаков на фронт окопы рыть. Воевать они не способны.В Новосибирске в ...
  • Федор Родников
    Против ножа хорош топор.Сосед-меломан с н...

«Ниву» для новосибирских штурмовиков на СВО передали жители Новосибирска

«Ниву» для новосибирских штурмовиков на СВО передали жители Новосибирска

В подразделение штурмовиков, где служат новосибирцы, из столицы Сибири отправилась «Нива Шевроле». Машину от МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора бойцам передал новосибирский «Народный фронт».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх