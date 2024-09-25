«Ниву» для новосибирских штурмовиков на СВО передали жители Новосибирска

В подразделение штурмовиков, где служат новосибирцы, из столицы Сибири отправилась «Нива Шевроле». Машину от МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора бойцам передал новосибирский «Народный фронт».
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