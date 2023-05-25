Агент Комличенко о спросе на форварда в Европе: «Без комментариев»

— Сыграет ли Комличенко в оставшихся матчах РПЛ? — Вам лучше ответит медицинская служба «Ростова» (Комличенко получил травму 14 мая в матче Мир РПЛ с «Сочи» (0:1) – прим.
Популярные статьи
- Промес о клипе, в котором говорит по-русски: «Хотел показать голландцам, что Россия очень много значит для меня, передать русскую атмосферу. Здесь я чувствую себя как дома»
- Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости
- «Истерия и травля Соболева неприемлемы, Саша уже извинился. Готовимся к заседанию КДК, предоставим все материалы». «Спартак» об удалении форварда
Свежие комментарии