12 вопросов о твоей сексуальной жизни, которые нужно задать самой себе

Какой бы хорошей ни была твоя сексуальная жизнь, ее всегда можно сделать еще лучше. Нам часто повторяют о необходимости больше думать об удовольствии партнера, но что до нашего собственного удовольствия? Если ты ответила «да» на 12 из 12 вопросов — можешь гордиться вашими отношениями.