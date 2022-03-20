Алип сыграл за «Зенит» в матче с тульским «Арсеналом»

«Зенит» разгромил тульский «Арсенал» (3:0) в 22-м туре чемпионата России. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на поле на 76-й минуте.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии