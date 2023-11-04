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Психолог объяснил, как побороть желание вернуться к бывшему

Психолог объяснил, как побороть желание вернуться к бывшему

Психолог объяснил, как побороть желание вернуться к бывшемуЭксперт посоветовал взять лист бумаги и написать на нем список тех моментов из вашей совместной жизни, которые были для вас максимально отрицательными.

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