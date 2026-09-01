Сколько можно находиться в бане без вреда для здоровья: личный разбор и ориентиры

Баня — это не просто место, где можно согреться. Для меня это целый ритуал, в котором переплетаются телесное расслабление, перезагрузка мыслей и особое состояние лёгкости после.
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