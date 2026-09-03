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Горный колледж в Чите открылся после ремонта за 143 миллиона

Горный колледж в Чите открылся после ремонта за 143 миллиона

Забайкальский горный колледж имени Агошкова начал новый учебный год в обновлённом здании. После капитального ремонта учреждение открыло двери для более чем 1,5 тысячи студентов и преподавателей в День знаний.

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