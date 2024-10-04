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Закон, порядок, государство

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В Калининградской области полицией раскрыта кража ценной картины, патефона, граммофона, самовара и штурвалов

В ОМВД России «Зеленоградский» Калининградской области поступило заявление от собственника о том, что из его частного дома, расположенного в посёлке Морское, похищено панно в раме из красного дерева, патефон, граммофон, самовар и два штурвала.

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