В Калининградской области полицией раскрыта кража ценной картины, патефона, граммофона, самовара и штурвалов

В ОМВД России «Зеленоградский» Калининградской области поступило заявление от собственника о том, что из его частного дома, расположенного в посёлке Морское, похищено панно в раме из красного дерева, патефон, граммофон, самовар и два штурвала.
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