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Мнение: «Зеленский сделает все, что ему прикажут из Лондона», – Алексей Самойлов

Мнение: «Зеленский сделает все, что ему прикажут из Лондона», – Алексей Самойлов

Руководитель аналитической службы Движения «Другая Украина», кандидат географических наук Алексей Самойлов в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление Владимира Зеленского о нанесении ударов по гражданским самолетам над территорией России.

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