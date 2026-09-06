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Belkin переходит на полутвердотельные батареи: Belkin UltraCharge Pro Power Bank получил аккумулятор на 10 000 мАч, 60-ваттную зарядку и экран

Belkin переходит на полутвердотельные батареи: Belkin UltraCharge Pro Power Bank получил аккумулятор на 10 000 мАч, 60-ваттную зарядку и экран

Также компания представила мобильный аккумулятор UltraCharge 22K с батареей емкостью 22 000 мАч Belkin представила на выставке IFA 2026 новую линейку внешних аккумуляторов UltraCharge, и некоторые модели серии получили полутвердотельные элементы питания.

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