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Новости УрФО

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Привлечение богатства: что можно носить в кошельке

Привлечение богатства: что можно носить в кошельке

Приметы и обереги, связанные с привлечением богатства, всегда вызывали интерес у людей. Если вы склонны верить в магию и приметы, то вам будет интересно узнать, что можно и что нельзя носить в своем кошельке, чтобы привлечь финансовое благополучие.

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