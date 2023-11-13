Мантуров: первый образец истребителя Checkmate появится до конца 2025 года

Первый опытный образец российского однодвигательного истребителя Checkmate, оборудованного внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», может появиться до конца 2025 года.
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