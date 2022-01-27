Стало известно, из-за чего в 2021 году задержали большинство авиарейсов

Авиакомпании РФ в прошлом году задержали 2,6 процента рейсов более чем на два часа, и самая частая причина сбоя графика — метеоусловия, сообщил начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов.
Авиакомпании РФ в прошлом году задержали 2,6 процента рейсов более чем на два часа, и самая частая причина сбоя графика — метеоусловия, сообщил начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов.
Свежие комментарии