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Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за нехватки дизтоплива, передает Associated Press.

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