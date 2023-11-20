Минюст США потребовал с криптобиржи Binance $4 млрд за урегулирование уголовног...

Минюст США потребовал с криптобиржи Binance $4 млрд за урегулирование уголовного делаМинистерство юстиции США требует от криптовалютной биржи Binance более $4 млрд для урегулирования многолетнего расследования в отношении площадки.
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