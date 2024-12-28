Впечатляющая драгоценность: обручившаяся с любимым Дуа Липа показала свое кольцо

Стало известно о помолвке певицы с актером Каллумом Тернером. Дуа Липа показала помолвочное кольцо Социальные Сети29-летняя Дуа Липа преподнесла рождественский сюрприз фанатам, показав в социальной сети свое помолвочное кольцо, подаренное ей по случаю обручения ее бойфрендом, 34-летним актером Каллумом Тернером.