Понасенков: ИИ может поломать жизнь человечества

Историк и блогер Евгений Понасенков в интервью RTVI назвал разработчиков ИИ немытыми людьмиИсторик и блогер Евгений Понасенков в специальном интервью RTVI назвал искусственный интеллект угрозой человечеству, а разработчиков ИИ — немытыми людьми с перхотью.
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