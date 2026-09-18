Понасенков: ИИ может поломать жизнь человечества

Историк и блогер Евгений Понасенков в интервью RTVI назвал разработчиков ИИ немытыми людьмиИсторик и блогер Евгений Понасенков в специальном интервью RTVI назвал искусственный интеллект угрозой человечеству, а разработчиков ИИ — немытыми людьми с перхотью.