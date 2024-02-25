В ЕК оценят последствия для агросектора от вступления Молдавии и Украины в ЕС

Еврокомиссия планирует оценить функционирование цепочки поставок продуктов питания на Украине и в Молдавии, чтобы выявить возможные последствия для агропромышленного сектора в случае, если эти две страны вступят в ЕС.
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