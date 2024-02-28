Захарова: Заявление Макрона стало шоком для стран НАТО

Союзники президента Франции Эммануэля Макрона не поняли, зачем французский лидер заявил о возможности отправки на Украину западных войск, отметила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии