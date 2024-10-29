Украинский экс-министр задолжал России 5,7 миллиона рублей

Экс-глава Минтранса Украины Николай Рудьковский задолжал более 5,7 млн рублей в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы, долг образовался за счёт ущерба, причинённого преступлением физическим или юридическим лицам.
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