Украинский экс-министр задолжал России 5,7 миллиона рублей

Экс-глава Минтранса Украины Николай Рудьковский задолжал более 5,7 млн рублей в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы, долг образовался за счёт ущерба, причинённого преступлением физическим или юридическим лицам.