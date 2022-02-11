Китай сегодня: спасательный круг для Аргентины в виде инициативы «пояс и путь»

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – В качестве подтверждения значимости инициативы «Пояс и путь» (BRI) в глобальном масштабе Аргентина и Китай пообещали более глубокую интеграцию в BRI, что обязательно принесёт дивиденды странам Латинской Америки.