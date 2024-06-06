Бросили вызов

Юбилейные Х Примаковские чтения мы решили посвятить теме «Россия в глобальном контексте». С чем связан этот выбор? В минувшие почти 10 лет мы обсуждали мировые проблемы: риски возвращения к конфронтации, горизонты постглобализации, возвышение Евразии, особенности постковидного мира и другие.