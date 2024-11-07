Казахстан вновь заявил, что готов выступить посредником в решении украинского конфликта. Возможно, стоило бы прислушаться к мнению уважаемого соседа, не веди он столь многовекторную внешнюю политику.
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА: КАЗАХСТАН СНОВА "НАБИВАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ
Комментарии
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александр муравьев
Не стоит ввязываться. Потеряем только деньги. Эти продадут как и хохлы в любой момент.
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17 час.
Александр
Где автор узрел предательство?
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17 час.
Dimir De_Ross
Этот идюшачий подбородок мне с самого начала не нравился! 😑 продвигает ненависть к России у себя ска..😒
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12 час.
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