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Осенние каникулы школьников в России в этом году необычные

Осенние каникулы школьников в России в этом году необычные

Осенние каникулы российских школьников в 2026–2027 учебном году окажутся самыми продолжительными как минимум за последние десять лет.

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