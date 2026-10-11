В Москве ожидается дождливая погода с возможной грозой в понедельник

В Москве и Московской области в понедельник, 12 октября, прогнозируется пасмурная и дождливая погода с выпадением 3-5 литров осадков на квадратный метр.
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