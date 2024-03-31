Президент Украины хочет обеспечить рождаемость с помощью ПВО

«Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине Владимир Зеленский. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией – и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? .