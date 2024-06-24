Летний запрет: почему нельзя мыть машину в жару Юлия ПономареваЛето — пора долгожданных отпусков, выезда на природу и активного отдыха, и, конечно, многим автовладельцам хочется, чтобы их автомобиль выглядел чистым и ухоженным.