Летний запрет: почему нельзя мыть машину в жару Юлия ПономареваЛето — пора долгожданных отпусков, выезда на природу и активного отдыха, и, конечно, многим автовладельцам хочется, чтобы их автомобиль выглядел чистым и ухоженным.
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